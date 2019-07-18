Беглов поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов после состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от встречи. По его словам, встреча с российским лидером прошла очень хорошо.

Как отметил Беглов, Владимир Владимирович поддержал многие проекты, реализующиеся на сегодняшний день. Путин также поддержал готовящееся нововведение, в рамках которого в Петербурге и Ленобласти будут действовать электронные визы для иностранных туристов, отметил глава города.

«Мы рассчитываем на увеличение туристического потока до 12 миллионов человек», — сказал Беглов.

Кроме того, в ходе встречи Путин и Беглов обсудили и арт-парк, который будет построен на проспекте Добролюбова.

«Удалось обсудить арт-парк в приватной беседе, — отметил Беглов. — Я задал такой вопрос: Владимир Владимирович, как вы считаете, какое название должен получить парк?»

На это Путин ответил, что сперва услышит мнение самих петербуржцев, а после определится со своим вариантом названием парка, уточнил Беглов.

Глава Петербурга добавил, что также обсудил с российским лидером ряд важных вопросов, среди которых электронные визы, бесплатный проезд в электричках, снижение тарифа и норматива на потребление газа.