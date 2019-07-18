Суд Петербурга арестовал продюсера Насибулина по делу о крупном мошенничестве

Санкт-Петербург, 18 июля. Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал продюсера Рушана Насибулина, которого подозревают в особо крупном мошенничестве.

Продюсера «Довлатова» и «Трудно быть богом» заключили под стражу до 27 августа. Сам Насибулин заявил, что не намерен никуда бежать. Его адвокаты просили назначить домашний арест вместо заключения под стражу.

Насибулина задержали после обысков в Петербурге и Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении 20 млн рублей. Средства были направлены на компенсацию затрат на исследования о технологии ламинирования текстильных мембранных материалов.

В 2016 году он занимал пост главы компании «Инмед», с которой Минпромторг заключил договор, пишет ТАСС. Компания занимается научными разработками, в том числе нановолокон.

Ранее сообщалось, что глава медицинской академии в Северной Осетии пойдет под суд за мошенничество. Ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.