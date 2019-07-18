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Клиент BlaBlaCar доехал из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда

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Клиент BlaBlaCar доехал из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда

Санкт-Петербург, 18 июля. Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar проверяет информацию о машинисте, который провез пассажира в кабине поезда из Петербурга в Москву.

Ранее в СМИ появилась информация, что житель Москвы забронировал поездку из Петербурга за 1,3 тысячи рублей. Вместо поездки на автомобиле ему предложили добраться в столицу на поезде.

ВlaBlaCar пояснили, что заблокировали аккаунт водителя, который осуществил поездку. Информация об инциденте проверяется, пишут «Невские новости».

В РЖД также проводят проверку инцидента, сотрудники компании просматривают записи с камер видеонаблюдения на Московском вокзале.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar усилит меры безопасности и введет идентификацию клиентов по паспортным данным. Такое решение приняли после убийства топ-менеджера Burger King 

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