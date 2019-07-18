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Все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» к 2021 году

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Все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» к 2021 году

Москва, 18 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии в Северной столице системы «Бережливая поликлиника»: все 75 детских поликлиник переведут на данную систему уже до конца года, сообщает пресс-служба Кремля. 

Беглов напомнил, что президент поставил задачу, к 2021 году все детские поликлиники перевести на систему «Бережливая поликлиника». По словам главы Петербурга, местные власти поставили перед собой задачу уже до конца текущего года все 75 детских поликлиник (а после и 35 взрослых) перевести на эту систему.

«Что это нам дает прежде всего? Это нам дает возможность сберечь время наших маленьких пациентов: в регистратуре — до трех минут ожидания в очереди, непосредственно на прием к врачу — не более пяти минут», — отметил Беглов.

Все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» к 2021 году

В рамках программы будут модернизированы рабочие места медсестер, что позволит им «не заниматься бумажной волокитой». Электронная медицинская карта ребенка будет открываться еще в родильном доме, после чего ее будут вести врачи поликлиники детской, а потом и взрослой. 

Президент отметил, что систему «Бережливая поликлиника» «надо по всей стране внедрять». Путин призвал расширять количество «бережливых поликлиник» в Петербурге.

«В 2021 году мы переведем и все взрослые поликлиники на такую систему», — добавил глава Петербурга.

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