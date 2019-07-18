Белорусские школьники поучаствуют в олимпиаде о Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал об олимпиаде для школьников из Белоруссии, посвященной Северной столице России. Победители олимпиады получат приглашение в Петербург, где им покажут достопримечательности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга сообщил, что олимпиада будет проводиться среди школьников из Белоруссии. Для участия в конкурсе необходимо представить сочинение, посвященное Санкт-Петербургу, рассказал Беглов в ходе пресс-подхода в Таврическом дворце после заседания VI Форума регионов Белоруссии и России.

«Мы планируем сделать очень важный совместный проект — провести что-то вроде олимпиады на лучшее сочинение о нашем городе среди белорусских школьников. Победители приедут к нам по приглашению нашего города для того, чтобы посмотреть архитектуру», — рассказал Беглов.

Кроме того, в ходе форума Беглов отметил, что Белоруссия является крупным торговым партнером России, а отношения двух стран построены на взаимном доверии. Глава Петербурга подчеркнул, что стороны укрепляют деловые связи, контакты в гуманитарной и научной сферах.

Глава Северной столицы также предложил организовать совместные поисковые отряды РФ и Белоруссии. Добровольные поисковые отряды продолжают вести раскопки в местах, где проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, напомнил глава Петербурга