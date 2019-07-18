Санкт-Петербург, 18 июля. Делегации из Белоруссии, которая приняла участие в Форуме регионов в Петербурге, провели экскурсию по Северной столице, сообщил глава города Александр Беглов.

Градоначальник отметил высокий уровень двусторонних отношений. Он рассказал о том, что Россия и Белоруссия планируют организовать множество масштабных образовательных проектов.

«Победители приедут в Петербург, чтобы познакомиться с нашим городом», — сказал Беглов.

Александр Беглов ответил на вопрос о том, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Прошла встреча очень хорошо. Владимир Владимирович всегда хорошо принимает. Мы обозначили несколько тем, одна из них — название будущего арт-парка. Сегодня создается большой парк, мы уже получили порядка 300 предложений по названию этого парка. Я спросил у президента, как бы он назвал парк, на что Владимир Владимирович ответил, что сначала бы выслушал мнение петербуржцев», — пояснил глава Петербурга.

На встрече с Бегловым глава государства сообщил, что подписал указ о вводе электронных виз в Петербурге и Ленинградской области.

«Я обратился к президенту с этим вопросом еще несколько месяцев назад. Шла работа на уровне правительства, и нам удалось договориться. Спасибо большое! Я уверен, что будут большие поступления в казну города», — отметил глава Петербурга.

На встрече с журналистами Беглов прокомментировал вопрос о подготовке к муниципальным выборам в Петербурге.

«Я поддержал решение нашего Горизбиркома о том, что нужно наводить порядок. Нужна муниципальная реформа», — сказал глава Петербурга.

Беглов отметил, что к своим соперникам на выборах губернатора Петербурга он относится одинаково. «Они все известные люди», добавил Беглов.