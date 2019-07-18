Беглов предложил организовать российско-белорусские поисковые отряды

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов предложил Белоруссии организовать совместные поисковые отряды. Об этом он заявил на заседании Форума регионов России и Белоруссии.

В 2020 году Россия и Белоруссия отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Добровольные поисковые отряды продолжают вести раскопки в местах, где проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Александр Беглов считает, что российско-белорусские отряды могли бы работать эффективней.

«Сегодня мы предлагаем создать совместные поисковые отряды, участники которых будут работать вместе на территории нашего субъекта и Республики Беларусь», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник напомнил, что на территории Белоруссии проживают жители блокадного Ленинграда. А в Петербурге живут те, кто освобождал союзное государство.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о подготовке к очередной годовщине Победы. Она отметила, что Москва и Минск должны приложить все усилия для сохранения истории.