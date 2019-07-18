Более 25 фонарей установили в Свердловском саду в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский проинспектировал ход работы по освещению Свердловского сада.

Петербургский чиновник совершил объезд Выборгского и Калининского районов. Сотрудники ГКУ «Управление заказчика» отчитались о выполнении адресной инвестпрограммы в сфере энергетики.

Как рассказала глава ГКУ Светлана Хорунжая, в Свердловском саду установили 27 опор с фонарями торшерного типа. В ближайшее время рабочие оформят подсветку памятника. Сумма контракта составляет порядка 28 млн рублей, пишут «Невские новости».

Хорунжая отметила, что проект выполнили в кратчайшие сроки. Теперь парковая зона стала безопасной для горожан в вечернее время.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан проголосовать за название арт-парка, который построят на месте судебного квартала.