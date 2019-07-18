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Многочасовой ливень обрушился на Петербург

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Многочасовой ливень обрушился на Петербург

Санкт-Петербург, 18 июля. Стена дождя накрыла Петербург, метеорологи предупредили горожан об усилении ветра и продолжительных осадках.

Моросящий в Петербурге дождик во второй половине 18 июля перерос в ливень. Над городом висят темные тучи, дожди ожидаются в восточных районах города.

Дождливая погода будет стоять и 19 июля. В ГУП «Водоканал» продолжают работы по водоотведению, в некоторых районах ожидается скопление воды, пишут «Невские новости».

По данным синоптиков, суббота тоже будет дождливой. Солнце покажется в Петербурге только в воскресенье.

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