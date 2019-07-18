Круглосуточный спортивный телеканал могут открыть в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Члены Экспертного клуба Петербурга обсудили развитие городского спорта с чиновниками, представителями СМИ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники дискуссии поговорили о массовом спорте и здоровье нации. На заседании приняли резолюцию, которую в ближайшие дни направят на рассмотрение главе Петербурга Александру Беглову.

Эксперты отметили, что нужно уделить отдельное внимание тем видам спорта, которые не входят в олимпийскую программу. Они предложили скорректировать социальные программы поддержки ветеранов спорта.

Речь идет о ежемесячной доплате и предоставлении жилья чемпионам мира и Олимпиады. Участники дискуссии добавили, что необходимо изменить политику городского спортивного комитета.

Финансирование спорта не должно осуществляться по остаточному принципу. Эксперты предложили создать в Петербурге круглосуточный спортивный канал.