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Круглосуточный спортивный телеканал могут открыть в Петербурге

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Круглосуточный спортивный телеканал могут открыть в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Члены Экспертного клуба Петербурга обсудили развитие городского спорта с чиновниками, представителями СМИ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники дискуссии поговорили о массовом спорте и здоровье нации. На заседании приняли резолюцию, которую в ближайшие дни направят на рассмотрение главе Петербурга Александру Беглову.

Круглосуточный спортивный телеканал могут открыть в Петербурге

Эксперты отметили, что нужно уделить отдельное внимание тем видам спорта, которые не входят в олимпийскую программу. Они предложили скорректировать социальные программы поддержки ветеранов спорта.

Речь идет о ежемесячной доплате и предоставлении жилья чемпионам мира и Олимпиады. Участники дискуссии добавили, что необходимо изменить политику городского спортивного комитета.

Круглосуточный спортивный телеканал могут открыть в Петербурге

Финансирование спорта не должно осуществляться по остаточному принципу. Эксперты предложили создать в Петербурге круглосуточный спортивный канал.

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