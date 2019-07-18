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Мошенники создали сайты-клоны Эрмитажа

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Мошенники создали сайты-клоны Эрмитажа

Санкт-Петербург, 18 июля. Государственный Эрмитаж предупредил туристов, что в Интернете появились сайты-клоны, на которых продают билеты в музей.

Петербуржцы и туристы могут стать жертвой мошенников. Пресс-служба музея заявляет, что Эрмитаж имеет единственный официальный электронный адрес – hermitagemuseum.org.

Дубликаты сайта Эрмитажа имеют похожие адреса и оформление страниц. Россиянам порекомендовали обращать внимание на доменное имя в адресной строке. У клонов могут отличаться некоторые буквы или быть добавлены лишние символы.

Любителям музеев посоветовали покупать билеты только на официальном сайте государственного музея или в кассах, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург». 

Один из ведущих российских музеев пользуется популярностью у отечественных звезд шоу-бизнеса. Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров сводил в Эрмитаж своих детей.

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