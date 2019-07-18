Беглов рассказал, на чем строятся отношения между Россией и Белоруссией

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов выступил на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Северной столице.

Белоруссия является крупным торговым партнером России, отношения двух стран построены на взаимном доверии, сказал градоначальник. Петербург и Минск реализуют программу сотрудничества, разработанную до 2021 года.

Беглов отметил, что стороны укрепляют деловые связи, контакты в гуманитарной и научной сферах.

«Но наше сотрудничество измеряется не только капиталом. Наша задача — укреплять общую культуру. Проводятся выставки, концерты», — сказал глава города, его цитируют «Невские новости».

Форум регионов стартовал в Петербурге 16 июля, в заключительный день на полях конференции с участием более тысячи делегатов выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

На площадке конференции находятся президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.