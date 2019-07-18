Беглов призвал петербуржцев голосовать за название арт-парка

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан присоединиться к голосованию на выбор названия для арт-парка. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новый парк построят на проспекте Добролюбова. Градоначальник подчеркнул, что власти Петербурга должны прислушиваться к мнению жителей.

«Это касается и названия парка. Его тоже будут выбирать не чиновники, а все петербуржцы. Голосуйте и предлагайте свой вариант на сайте, который сделал Союз архитекторов», — написал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он указал ссылку для голосования и сообщил, что уже проголосовал сам. Напомним, что проект арт-парка в Петербурге одобрил президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее стали известны названия-фавориты будущего парка.