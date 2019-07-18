Эксперты назвали Петербург лучшим городом для путешествий на выходные

Санкт-Петербург, 18 июля. Эксперты аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг самых привлекательных городов для путешествий. На первом месте оказался Петербург.

В интернет-опросе приняли участие пользователи из России. Авторы исследования спросили, какой из городов является самым популярным для отдыха и осмотра достопримечательностей на летние выходные.

Большинство россиян считают, что лучше провести уикэнд в Петербурге, за город на Неве проголосовали 33% респондентов.

На втором месте по числу голосов оказались Сочи, за них проголосовали 18% опрошенных. В тройку лидеров вошла Москва, за ней следует Калининград.

За Великий Новгород и Нижний Новгород проголосовали 8% и 7% респондентов соответственно. Интересными для путешественников показались Казань, Псков, Екатеринбург и Ярославль. В этих городах находятся объекты культурного наследия — образцы древнерусского зодчества.

Петербург находится на первых строчках других рейтингов. К примеру, ранее Петербург назвали лучшим городом для отдыха с мамой. Он также получил звание второй столицы медицинского туризма.