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Адвокат рассказал, чем грозит штабу Навального дело о клевете

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Адвокат рассказал, чем грозит штабу Навального дело о клевете

Санкт-Петербург, 18 июля. Сотрудники петербургского штаба блогера Алексея Навального ответят перед законом по уголовному делу о клевете, рассказал член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

По словам адвоката, к нему обратилась замдиректора гимназии №61 Выборгского района города Елена Орлова. Она намерена подать в суд на навальнистов, которые голословно обвинили ее в нарушениях.

Подопечная Навального Ольга Гусева распространила очередное псевдорасследование о фальсификации подписей в Выборгском районе. Гусева заявила, что якобы сняла видео о том, как замдиректора гимназии №61 Орлова «заблокировала выход из администрации, а затем пыталась украсть камеру». При этом на кадрах изображен совершенно другой человек. После фальшивого «расследования» на почту педагогу гимназии стали приходить письма с обвинениями.

«Подано заявление на возбуждение уголовного дела по статье «клевета». Также нами готовится исковое заявление о защите чести и достоинства и опровержении опубликованной информации, которая была распространена в отношении Елены Орловой», — сообщил Горгадзе в комментарии «Антимайдану».

Юрист отметил, что сотрудникам штаба Навального в Петербурге грозят серьезные штрафы. Горгадзе напомнил, что за клевету в тюрьму не сажают, но потребовать значительные выплаты потерпевшей можно.

«Кроме того, в рамках гражданского делопроизводства они будут обязаны опровергнуть распространенную информацию, то есть признать свою неправоту. Этого они делать очень не любят. Возможно, мы предъявим им и компенсацию морального вреда», — добавил адвокат.

Горгадзе подчеркнул, что ситуация с Орловой является лакмусовой бумажкой для определения качества расследований так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Навальнисты опорочили имя женщины, подвергнув ее обвинениям со стороны горожан, опираясь на вывод системы распознавания лиц. «Расследователи» даже не удосужились проверить полученную информацию, но зато опубликовали персональные данные Елены Орловой.

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