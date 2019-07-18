Петербургский «Зенит» не планирует искать нового вратаря

Санкт-Петербург, 18 июля. Вратаря Андрея Лунева не станут заменять в предстоящем игровом сезоне, заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

На пресс-конференции Сергей Семак опроверг информацию, что команда будет искать нового вратаря. Лунев показал себя слабее обычного на матче за Суперкубок, игре против «Тамбова» и предсезонном турнире, прошедшем в Катаре.

Наставник бело-сине-голубых считает, что ничего страшного в этом нет.

«Все ошибаются. Лунев – номер один на данный момент. Посмотрим, что будет дальше», – прокомментировал Семак, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он рассказал, что «Зениту» предстоит тяжелый матч с «Сочи», который пройдет на стадионе «Фишт». По мнению Семака, все дебютные игры РПЛ известны своей сложностью. Игроки нервничают, когда выходят на поле.

Матч «Сочи» – «Зенит» состоится в воскресенье в 21.30 по московскому времени. Главным судьей матча заявлен Алексей Матюнин.