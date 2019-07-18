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Поборовший рак врач-онколог вернулся к работе в Петербурге

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Поборовший рак врач-онколог вернулся к работе в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Ведущий российский врач-онколог Андрей Павленко после лечения рака желудка и продолжительной реабилитации вернулся к хирургии в Петербурге.

Андрей Павленко прошел курс химиотерапии и перенес операцию по удалению желудка. После окончательного восстановления он снова работает в Петербурге, проводит мастер-классы в Мурманске и в Великом Новгороде.

Лучший хирург-онколог сделал публичной историю своей болезни. О раке желудка третьей стадии он узнал весной 2018 года. Во время своего лечения он продолжал принимать других пациентов.

Павленко удалось справиться с болезнью, своим примером он вдохновляет других пациентов на борьбу с онкологическими заболеваниями, передает «МИР 24».

Ранее сообщалось, что советская актриса Александра Яковлева оправилась от рака молочной железы. Во время болезни рядом с ней находились две кошки, которые «лечили» артистку.

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