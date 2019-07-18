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Вице-премьер Белоруссии назвал одной семьей русских и белорусов

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Вице-премьер Белоруссии назвал одной семьей русских и белорусов

Санкт-Петербург, 18 июля. Россия и Белоруссия сняли фильм о Герое СССР Зое Космодемьянской, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки Форума регионов.

В Петербурге проходит Форум регионов России и Белоруссии. На полях конференции выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, от Белоруссии выступает Игорь Петришенко.

«Нужно наращивать поток молодежной тематики. Шире использовать Интернет, например, создать сетевой ресурс, который покажет перспективы союзного государства», — сказал белорусский вице-премьер.

По мнению Петришенко, нужно проводить совместные мероприятия: фестивали, олимпиады.

«Предлагаем рассмотреть возможность учреждения стипендии и создание союзного банка данных молодежи», — отметил вице-премьер.

Он поддержал заявление Матвиенко о том, что кино является важнейшим из искусств. Петришенко добавил, что недавно завершились съемки российско-белорусского фильма о Зое Космодемьянской.

Белорусский гость предложил организовать лагерь для подростков у Брестской крепости.

«Нас объединяет общая история, вера, культура. Общий взгляд на современный мир и будущее. Одна семья, как мы обычно говорим», — резюмировал Петришенко.

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