Матвиенко рассказала о подготовке к 75-летию Победы России и Белоруссии

Санкт-Петербург, 18 июля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила на форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Шестой Форум регионов России и Белоруссии стартовал в Северной столице 16 июля. Валентина Матвиенко выступила в последний день конференции. Она напомнила собравшимся, что в 2020 году Россия и Белоруссия будут праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

«Победа является важнейшей частью нашего общего генетического кода. Сегодня все чаще приходится противостоять попыткам исказить память о войне. Мы должны сделать все, чтобы слава продолжала жить», — сказала парламентарий.

Матвиенко добавила, что в апреле утвержден план мероприятий для подготовки к празднованию годовщины Победы на 2019-2020 годы. Он охватыет все сферы, в том числе работу в музеях, библиотеках.

«Во имя укрепления дружбы и сотрудничества России и Белоруссии хочу пожелать нам всего доброго», — отметила спикер Совфеда.

На повестке форума стоит вопрос создания единого культурного и гуманитарного пространства. Эксперты обсуждают вопросы туризма и совместные образовательные проекты.