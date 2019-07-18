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Беглов подписал постановление о выделении субсидий «Экострою»

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Беглов подписал постановление о выделении субсидий «Экострою»

Санкт-Петербург, 18 июля. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий «Экострою», сообщила пресс-служба администрации города.

Городское природоохранное предприятие «Экострой» направит полученные средства на эксплуатацию и капитальный ремонт судоремонтной базы «Невский-1». Планируется отремонтировать буксирный катер «Луга» и теплоход «Новгород».

Эти три судна находятся в собственности города, пишут «Невские новости». Ранее в Смольном состоялось заседание правительства с участием Беглова о развитии экономического потенциала Петербурга.

По словам градоначальника, власти должны модернизировать инженерную инфраструктуру. Предложение касается водоснабжающей, водотводящей, электрической инфраструктуры.

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