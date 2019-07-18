Более 50 снарядов времен войны нашли в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 июля. Рабочие обнаружили снаряды времен Великой Отчественной войны в поселке Старо-Паново, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 17 июля на Набережной улице. Рабочие нашли 56 боеприпасов во время земляных работ. На место прибыли оперативные службы.

Военнослужащие Западного военного округа вывезли снаряды с территории поселка для дальнейшей утилизации, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в начале июля на Пулковском шоссе нашли более 150 снарядов времен войны. В этом районе ведутся работы по строительству нефтеналивного терминала.