Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Метростроитель показал витражи на станции «Дунайский проспект» в Петербурге

44
0 Оставить комментарий

Метростроитель показал витражи на станции «Дунайский проспект» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Метростроители показали витражи на строящейся станции метро «Дунайский проспект» в Петербурге, фотографии появились в соцсетях.

Три станции Фрунзенского радиуса планируют открыть 1 сентября. Станция метро «Дунайский проспект» находится между «Проспектом Славы» и «Шушарами».

Один из рабочих опубликовал в Instagram фото витражей. На снимках видны углубления в виде восьмиугольника, внутри которого установлено голубое стекло с рисунком башни Измаила, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Метростроитель добавил, что на двух других станциях уже почти все готово. Ранее глава «Метростроя» Николай Александров сообщил, что новые станции Фрунзенского радиуса находятся на одной стадии готовности, с 17 июля началось габаритное тестирование тоннелей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров