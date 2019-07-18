Метростроитель показал витражи на станции «Дунайский проспект» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Метростроители показали витражи на строящейся станции метро «Дунайский проспект» в Петербурге, фотографии появились в соцсетях.

Три станции Фрунзенского радиуса планируют открыть 1 сентября. Станция метро «Дунайский проспект» находится между «Проспектом Славы» и «Шушарами».

Один из рабочих опубликовал в Instagram фото витражей. На снимках видны углубления в виде восьмиугольника, внутри которого установлено голубое стекло с рисунком башни Измаила, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Метростроитель добавил, что на двух других станциях уже почти все готово. Ранее глава «Метростроя» Николай Александров сообщил, что новые станции Фрунзенского радиуса находятся на одной стадии готовности, с 17 июля началось габаритное тестирование тоннелей.