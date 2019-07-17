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Генпрокуратура проверяет призыв Вишневского портить бюллетени на выборах главы Петербурга

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Генпрокуратура проверяет призыв Вишневского портить бюллетени на выборах главы Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июля. Генеральная прокуратура России начала проверку в отношении депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, который призвал портить избирательные бюллетени на выборах губернатора Северной столицы. Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее Вишневский заявил изданию «МБХ-Медиа Северо-Запад» (данное СМИ не зарегистрировано на территории России. — Прим. ред.), что избирателям Петербурга нужно прийти на губернаторские выборы 8 сентября и испортить бюллетени. Он добавил, что не будет голосовать за кандидатов, которые прошли муниципальный фильтр, и призвал других последовать его примеру.

«Невские новости» обратились в Генпрокуратуру в связи с заявлениями Вишневского. Призыв портить бюллетени, который был высказан в публичном пространстве, можно трактовать как воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав в соответствии с частью 1 статьи 141 Уголовного кодекса России. Надзорное ведомство сообщило, что обращение «Невских новостей» будет направлено для проверки доводов.

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Источник: Невские новости
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