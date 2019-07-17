Беглов поручил рассказать горожанам о преимуществах «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поручил провести разъяснительную работу о преимуществах использования «Единой карты петербуржца». Власти города выделили на развитие проекта 183 млн рублей, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на проект развития «Единой карты петербуржца». Начальная цена проекта составляет 183 млн рублей.

«Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2019 году, начальная (максимальная) цена контракта — 183,1 млн рублей», — говорится на сайте госзакупок.

Единая карта включает в себя четыре основных функции: платежную, транспортную, идентификационную и электронную подпись. В правительстве Петербурга отметили, что одно из главных преимуществ карты – возможность оформления на нее всех социальных выплат.

Победитель конкурса должен будет модернизировать проект таким образом, чтобы держатели карты могли получать актуальную информацию о бонусных программах и программах лояльности торгово-сервисных предприятий. Кроме того, развитие проекта включает создание мобильного приложения с личным кабинетом, возможности формировать список покупок, создание каталога партнеров с геометками, а также платформу для проведения электронных опросов.

Ранее в среду Беглов посетил расположенную в Невском районе городскую поликлинику №87, в которой с 2017 года функционирует система «Бережливая поликлиника». Зарегистрироваться на прием к врачу теперь можно с помощью «Единой карты петербуржца».