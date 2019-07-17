Беглов проинспектировал работы по благоустройству Ивановского карьера

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил Ивановский карьер в Невском районе, где сейчас ведутся масштабные работы по благоустройству территории. Обновленная зона для отдыха будет готова уже к сентябрю.

Ивановский карьер — крупнейший водоем Невского района, представляет собой затопленный карьер с тремя островами. Находится между Белевским проспектом и улицей Седова.

Работы по благоустройству должны завершиться уже к сентябрю. На территории появятся детская площадка, амфитеатр, а также смотровая площадка с деревянным настилом. На работы по благоустройству выделено порядка 246 млн рублей. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По данной программе в Северной столице в этом году будут благоустроены 145 объектов во всех районах города.

Около карьера стоят несколько заброшенных домов. Глава города призвал штрафовать владельцев таких построек, которые размещаются в рекреационных зонах города. Врио губернатора провел инспекцию рекреационных работ вокруг Ивановского карьера, после чего дал поручение очистить акваторию водоема.

Александра Быкова, представитель пресс-службы общественного движения «Народные эксперты», рассказала, как зарождался этот проект. По ее словам, инициативу в относительно короткие сроки удалось реализовать благодаря поддержке со стороны властей. Активисты были инициаторами благоустройства сада и занимались сбором предложений жителей района в отношении благоустройства территории вокруг Ивановского карьера.