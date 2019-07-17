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Беглов проинспектировал работы по благоустройству Ивановского карьера

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Беглов проинспектировал работы по благоустройству Ивановского карьера

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил Ивановский карьер в Невском районе, где сейчас ведутся масштабные работы по благоустройству территории. Обновленная зона для отдыха будет готова уже к сентябрю.

Ивановский карьер — крупнейший водоем Невского района, представляет собой затопленный карьер с тремя островами. Находится между Белевским проспектом и улицей Седова.

Работы по благоустройству должны завершиться уже к сентябрю. На территории появятся детская площадка, амфитеатр, а также смотровая площадка с деревянным настилом. На работы по благоустройству выделено порядка 246 млн рублей. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По данной программе в Северной столице в этом году будут благоустроены 145 объектов во всех районах города. 

Беглов проинспектировал работы по благоустройству Ивановского карьера

Около карьера стоят несколько заброшенных домов. Глава города призвал штрафовать владельцев таких построек, которые размещаются в рекреационных зонах города. Врио губернатора провел инспекцию рекреационных работ вокруг Ивановского карьера, после чего дал поручение очистить акваторию водоема. 

Беглов проинспектировал работы по благоустройству Ивановского карьера

Александра Быкова, представитель пресс-службы общественного движения «Народные эксперты», рассказала, как зарождался этот проект. По ее словам, инициативу в относительно короткие сроки удалось реализовать благодаря поддержке со стороны властей. Активисты были инициаторами благоустройства сада и занимались сбором предложений жителей района в отношении благоустройства территории вокруг Ивановского карьера.

«Это прекрасная новость, что врио губернатора поддержал этот проект и лично приехал проконтролировать работы», — цитируют слова Быковой «Невские новости».

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Источник: Невские новости
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