Политологи объяснили попытку кандидатов на пост губернатора сорвать выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июля. Три кандидата на грядущих выборах губернатора Санкт-Петербурга заявили о возможном отказе баллотироваться на пост главы города.

Первым об этом сказал депутат Госдумы, коммунист Владимир Бортко, при этом он призвал своих оппонентов — кандидатов от партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» Михаила Амосова и Надежду Тихонову — последовать его примеру. Причиной этому стала инициатива сформировать так называемые «дачные» избирательные участки в Псковской и Ленинградской областях.

По словам главы петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, выборы губернатора Северной столицы пройдут 8 сентября, а это выходной день — многие горожане будут находиться за пределами города и не смогут проголосовать. По последним данным, в Псковской и Ленинградской областях в этот день будут находиться около 200 тысяч человек.

В избиркоме сообщили, что на территории Ленинградской области намерены организовать 72 так называемых «дачных» участка, а в Псковской области — около 20.

С инициативой решить проблему горожан в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека РФ ранее обратился председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации садоводов «Урожай» Сергей Атаманчук. В его заявлении отмечается, что «более 150 СНТ и других некоммерческих объединений садоводов уверены, что открытие на их территории СНТ избирательных участков будет положительно воспринято и будет способствовать и большей явке при проведении выборов, так и защите прав временно проживающих на территории Ленинградской области петербуржцев».

Президент НИУ «Высшая школа экономики» Александр Ходачек и исполнительный директор Межрегионального отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто поддержали инициативу создания «дачных» участков.

«Поддерживаю организацию таких участков. Контроль необходимо усилить за счет общественных наблюдателей, размещения камер видеонаблюдения и более интенсивного информирования избирателей-дачников и садоводов», — сказал Дмитрий Кухто.

Политолог Алексей Дементьев уверен, что призыв Бортко отказаться от участия в выборах можно рассматривать как попытку срыва самого процесса.

«Печально, когда сами кандидаты вместо встреч с избирателями, дискуссий и отстаивания своей программы, предпочитают прятаться в кусты под выдуманным предлогом», — подчеркнул Дементьев.

По словам политолога Станислава Еремеева, заявления Бортко, Тихоновой и Амосова являются попыткой создать «информационный шум» перед выборами. Эксперт заметил, что избирком идет навстречу избирателям, которые в конечном итоге смогут реализовать свое право и проголосовать даже в том случае, если будут находиться за пределами города.

Политтехнолог Сергей Григорьев также не поддерживает идею бойкотировать выборы и считает, что для кандидатов — это не самый лучший предвыборный ход.

«В силу того, что ни один из кандидатов не может предложить программу развития города, грамотные коммуникации с федеральными властями, крупным бизнесом и международными инвесторами, единственное, что им остается, — участвовать в любой скандальной повестке, связанной с выборами для привлечения к себе внимания», — заметил Григорьев.

По его мнению, каждый из кандидатов преследует свои цели: для Амосова это последний шанс остаться в большой политике, Тихонова стремится накопить политические очки, а у Бортко есть обязательства перед КПРФ. Об этом пишет Metro.

Эксперты сходятся во мнении, что ни один кандидат не снимет свою кандидатуру с выборов, а их заявления можно расценивать как обычный популизм.