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Беглов потребовал привлечь к ответственности организаторов свалки в Усть-Славянке

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Беглов потребовал привлечь к ответственности организаторов свалки в Усть-Славянке

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов приехал на несанкционированную свалку мусора в Усть-Славянке. В этом районе активно начали строиться новые жилые дома, и соответственно ситуация стала только хуже.

Беглов предложил возбуждать уголовные дела на тех физических и юридических лиц, которые складируют мусор в непредназначенных для этого местах. К слову, свалка в Усть-Славянке с каждый годом только увеличивается.

Нарушители порядка в городе могут быть уверены, что закон будет применяться ко всем без исключения. Для осуществления контроля экологической ситуации на территории свалки в Усть-Славянки установлено несколько видеокамер. Поэтому для тех, кто и дальше будет продолжать выбрасывать мусор в неположенном месте, наказание будет применяться по всей жестокости, сообщают «Невские Новости».

«Надо жестко поступать с нарушителями, возбуждать уголовное дело. Чтобы поняли, что такого бардака больше не должно быть. За свалки будут нести уголовную ответственность», – заявил Беглов.

Ликвидация несанкционированного размещения мусора находится под контролем районной администрации. В ее адрес уже направлено заявление с просьбой установления организаторов свалки, а также ежедневного патрулирования этой территории сотрудниками полиции.

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