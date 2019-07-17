Беглов осмотрел первую «бережливую поликлинику» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил расположенную в Невском районе городскую поликлинику №87, в которой с 2017 года функционирует система «Бережливая поликлиника».

Городская поликлиника №87 стала первым учреждение, где была внедрена система «Бережливая поликлиника». Чтобы поликлиника стала «бережливой», специалисты провели ее реконструкцию и перепланировку. Теперь больные и здоровые разделены на два потока, а желающим пройти диспансеризацию не нужно ходить по коридорам медучреждения и контактировать с больными пациентами.

Теперь горожане могут зарегистрироваться на прием с помощью «Единой карты петербуржца». Она работает в установленных в поликлинике терминалах.

Беглов осмотрел новую систему и похвалил сотрудников за ее внедрение, сообщили «Невские новости».

Главный врач медучреждения Любовь Сочкова в беседе с врио губернатора Петербурга рассказала, что пациенты могут записаться на прием к врачу, воспользовавшись терминалом у входа. Она, отвечая на вопрос Беглова об очереди, сообщила, что время ожидания составляет до пяти минут, в то время как раньше приходилось ждать около 20 минут.

Сочкова добавила, что все привязанные к поликлинике петербуржцы переведены на электронные карты. Градоначальник похвалил персонал за это.

Напомним, Беглов неоднократно заявлял о необходимости модернизировать медицинское обслуживание в Северной столице. В этом году на новую систему обслуживания пациентов переведут сразу 110 медучреждений, большинство из них детские.