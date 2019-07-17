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Беглов провел инспекцию в Невском районе Петербурга

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Беглов провел инспекцию в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил городскую поликлинику №87, несанкционированную свалку на Усть-Славянке и Ивановский карьер, который в настоящее время благоустраивают.

Городская поликлиника № 87 была реконструирована для внедрения системы «бережливой поликлиники». Она стала стартовой площадкой в Петербурге, где в 2017 году правительство начало реализацию проекта. Результатом нововведений стало увеличение скорости приема, доступность визита к врачу. Сотрудники регистратуры стали экономить до 70% времени на оформление квартирного вызова, сообщают «Невские Новости».

В результате опроса в рамках проекта «Родной район», правительство Петербурга выявило, что благоустройство общественных территорий – это основной запрос горожан. Работы вокруг Ивановского карьера стали частью проекта «Формирование комфортной городской среды, благодаря которому будут благоустроены 145 объектов во всех районах города.

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