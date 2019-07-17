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Торжественное открытие отделения урологии состоялось в НИИ имени И. И. Джанелидзе

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Торжественное открытие отделения урологии состоялось в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июля. Открытие урологического отделения состоялось в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге. Администрация города выделила 22 миллиона рублей на реализацию этого проекта, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После капитального ремонта все помещения выглядят чисто, ухоженно и светло. Также производилась закупка современного оборудования. Больным в новом помещении будет комфортно лечиться, а медицинскому персоналу работать. Ежегодно в отделении проходит лечение до 2000 пациентов, выполняется более 500 операций. Урологическое отделение было организовано в 1998 году и рассчитано на 40 коек.

Оказание скорой урологической помощи круглосуточно семь дней в неделю — главная задача медиков. Основные виды работ, которые оказывают в отделении — диагностика и лечение мочекаменной болезни, хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных новообразований органов половой и мочевыделительной системы, оперативные вмешательства при врожденных заболеваниях почек, мочевого пузыря, наружных половых органов.

Торжественное открытие отделения урологии состоялось в НИИ имени И. И. Джанелидзе Торжественное открытие отделения урологии состоялось в НИИ имени И. И. Джанелидзе Торжественное открытие отделения урологии состоялось в Петербурге

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