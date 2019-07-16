Общественность тестирует безбарьерную среду в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Петербурцы с ограниченными возможностями приняли участие в общественной экспертизе новой безбарьерной среды. Мероприятие посетили глава Красногвардейского района, директор института протезирования и ортезирования ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России.

Глава Петербурга Александр Беглов инициировал развитие безбарьерной среды в городе. Территория, которая прилегает к центру реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, остается самой проблемной для передвижения лиц, имеющих физические ограничения. В первую очередь, среда без барьеров необходима пациентам центра.

Проект строительства обязательно согласуют с жителями района и представителями общественности инвалидов. Представители лиц, которые имеют физические ограничения, утверждают, что в целом район приспособлен к движению специальных транспортных средств, но существуют ограничения в местах остановки общественного транспорта.

Низкопольные транспортные средства должны иметь удобный подъезд и место для посадки и высадки пассажиров. Пешеходный переход уже оснащен специальной разметкой, а бордюр имеет заниженную форму комфортного передвижения. Но не подлежали ремонту пешеходные дорожки, которые ведут в здание центра, и парковки. Автомобильной дороге к основным воротам здания предстоит расширение и ремонт для легкого доступа спецтранспорта и социального такси. Правительство города планирует разбить парк рядом с центром, сообщают «Невские новости».

Александр Беглов в мае 2019 года поставил главные задачи по увеличению доступности городской инфраструктуры для инвалидов. Подрядчик при строительстве жилого дома должен обеспечить наличие приспособлений для инвалидов при въезде и выезде из квартир, подъездов. При условии, что такого оборудования нет, инвалиду должны предоставить квартиру со всеми специальными средствами в более развитом районе.

Все городские остановки общественного транспорта должны быть приспособлены к передвижению инвалидов, кроме того, оборудованы пандусами должны быть платформы и подъезды к железнодорожным станциям.

Сейчас в Петербурге официально проживает 593 тысячи человек с инвалидностью.