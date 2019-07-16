Новый трамвай «Витязь-М» представили в Петербурге

Санкт-Петербырг, 16 июля. Новые трамваи «Витязь-М» представили в Трамвайном парке №8 в Петербурге. Глава города Александр Беглов в мае поручил закупить и запланировать на 2019 год поставку 21 низкопольного трамвая.

Презентация первых трамваев проходила на глазах зрителей. Трехсекционный 34-тонный вагон разгружали с помощью подъемного крана.

Вагоны доставляли в парк по частям, поэтому разгрузка производилась в три этапа. Секции присоединялись друг к другу после того, как все три спускали на рельсы. Такое обновление трамвайного парка, который обслуживает юго-запад Петербурга, – самое крупное за 15 лет. Все новые вагоны собраны на Невском заводе электрического транспорта.

Современные вагоны заменят действующие на маршруте №60, который проложен от завода «Северная верфь» до улицы Пограничника Гарькавого, то есть обслуживает население Петергофского шоссе и улицы Маршала Казакова.

Трамваи 2019 года выпуска созданы с очень низким просветом между дорогой и самим транспортным средством. Это обеспечивает посадку и высадку пассажиров максимально быстро, а также облегчает передвижение мамам с детьми и группам граждан, которые имеют ограничения в движении. В каждом трамвае есть радиоинформатор и медиакомплекс, а также сеть Wi-Fi, которой пассажиры могут бесплатно пользоваться. В салоне трамвая также имеются USB-зарядки.

Другие участники движения тоже заметят изменения. Во-первых, на заднем борту трамвая установлен знак «Внимание, пассажир!», который при остановке подсвечивается. Во-вторых, безопасность движения улучшается за счет 12 камер, сообщают «Невские Новости».

Весь парк будет укомплектован новыми трамваями до сентября. Глава Петербурга Александр Беглов еще в мае подписал постановление о закупке трамваем. Сумма контракта составила 1,995 миллиарда рублей. Такое решение в разы увеличивает уровень обслуживания пассажиров.