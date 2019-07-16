Беглов внес изменения в ряд законов Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июля. Глава Петербурга Александр Беглов внес изменения в закон «О порядке предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург». Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Это значит, что социальные меры по арендной плате не могут быть применены к объектам нежилого фонда, если расчетная ставка превышает 7045,53 рублей за 1 квадратный метр в год. Сейчас величина расчетной ставки составляет 4550 рублей за 1 «квадрат» в год. Соответственно, это не позволяет арендовать значимые для общества объекты по льготному тарифу. Санкт-Петербург и область тем самым смогут получить в пользование около 142 объектов нежилого фонда.

Еще один закон, который был утвержден Бегловым — это закон «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга». Документ регламентирует список объектов, значимых для региона, которые должны подлежать обязательному фиксированию на генплане Петербурга. К таким объектам относятся здания капитального строительства и другая недвижимость, которая имеет ценность для гостей и жителей города, поясняют «Невские Новости».

Также глава Петербурга Александр Беглов подписал региональный закон о наградах и иных формах поощрения. Закон регулирует отношения, которые связаны с учреждением и вручением наград Санкт-Петербурга, Законодательного собрания, губернатора, правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти города. Документ разъясняет систему наград и видов поощрений в Северной столице.