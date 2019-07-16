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Свидание вслепую обернулось грабежом в Петербурге

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Свидание вслепую обернулось грабежом в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. В Выборгском районе Петербурга на 23-летнего молодого человека совершили нападение и ограбили неизвестные. Петербуржец стал жертвой знакомства в Интернете, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу..

Молодей человек ожидал встречи с девушкой в назначенном месте. Вместо приятной спутницы пришли несколько мужчин, которые надеялись на легкие деньги. Применив грубую физическую силу, они напугали мужчину и получили от него 400 тысяч рублей, после чего отпустили, не причинив потерпевшему физического вреда. Пострадавший молодой человек сообщил о данном преступлении с районное отделение полиции, информирует «Комсомольская правда в Петербурге».

«Свидание» произошло около дома 26 по Искровскому проспекту в Выборгском районе Петербурга. В данный момент сотрудники полиции выясняют личности преступников.

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