Беглов рассказал о дружбе с мэром Москвы

Санкт-Петербург, 16 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил презентацию проекта «Россия. Полет через века», которая прошла в библиотеке Oxта Lab.

Историко-художественный проект «Россия. Полет через века», созданный группой компаний «Регион», представляет собой книгу, в которой собраны снимки фотографа Сергея Ястржембского. Александр Беглов высоко оценил проделанную работу и отметил композиционную завершенность книги. Кроме того, на мероприятии градоначальник подчеркнул, что между Москвой и Петербургом нет никакой вражды, а есть только дружба.

«В книге собраны лучшие фото 25 регионов нашей страны. Замечательно, что первую страничку открывает город Москва, а закрывает Петербург. Но нет у нас такой конкуренции. Мы дружим с мэром Москвы и делимся опытом. Мы родственные столицы», — передают слова градоначальника «Невские Новости».

Также Александр Беглов оценил и саму библиотеку Oxта Lab, в которой проходила презентация. По его словам, в ней можно не только уединиться с книгой, но и найти друзей. Беглов подчеркнул, что библиотека является центром коммуникации для представителей разных возрастов.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов выступил на заседании Координационного совета в сфере социально-экономического развития. Градоначальник назвал приоритетные направления для развития транспортной системы Петербурга.