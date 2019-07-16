Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправят в колонию

Санкт-Петербург, 16 июля. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра Нины Мациной. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

На основании вердикта присяжных, суд назначил Галине Гусейновой наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии общего режима, Размику Акобяну — семь лет колонии строгого режима. В отношении Сеника Нарояна суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи со смертью.

Отмечается, что ранее коллегия присяжных, ответив на 10 вопросов, единодушно признала фигурантов дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки виновными и не заслуживающими снисхождения. Как передает «КП» в Петербурге», тело одного из фигурантов дела — Сеника Нарояна — было позже найдено в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда.

По информации следствия, Гусейнова работала в одной из благотворительных общественных организаций и оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней Ниной Мациной. При этом Гусейнова знала, что у одинокой пенсионерки есть сбережения и ценное имущество.

В 2017 году обвиняемая решила создать преступную группу, чтобы напасть на женщину. По информации СК, соучастниками выступили Нароян и Акобян. В один из дней они проникли в квартиру. Гусейнова и Нароян жестоко избили пенсионерку: нанесли ей не менее 25 ударов кулаками, задушили потерпевшую и вместе с Акобяном скрылись с места происшествия. Из квартиры преступники похитили фотопортрет Федора Шаляпина, банковскую карту и 130 тысяч рублей.