Пострадавшая из-за падения лесов арки Главного штаба девочка получит квартиру

Санкт-Петербург, 16 июля. Администрация Петербурга выделит двухкомнатную квартиру квартиру семье девочки, которая получила тяжелые травмы при падении строительных лесов арки Главного штаба. Об этом сообщила журналистам мать пострадавшей.

Строительные леса обрушились на школьницу с арки Главного штаба в августе прошлого года. Девочка оказалась прикована к кровати из-за полученных травм и уже успела перенести несколько операций. На данный момент ребенок проходит реабилитацию, врачи разрешили ей недолго сидеть.

Сегодня стало известно, что девочке выделят двухкомнатную квартиру в поселке Шушары.

«Если честно, эта новость для нас самих как снег на голову. Вчера я ездила в жилищный отдел администрации Пушкинского района за простой справкой, и тут мне сказали, что есть возможность получить квартиру в поселке Шушары, потому что кто-то вышел из очереди. О таком развитии событий мы и мечтать не могли», — цитирует «Петербургский дневник» слова матери пострадавшей.

Дом, в котором на данный момент проживает семья, также расположен в Шушарах, но не имеет лифта. Это осложняет транспортировку девочки. В новом жилье лифт есть.