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Экономика

Беглов назвал сумму привлеченных в город и Ленобласть инвестиций на ПМЭФ

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Беглов назвал сумму привлеченных в город и Ленобласть инвестиций на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 16 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов рассказал, что во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) город и Ленинградская область в качестве экономических партнеров привлекли инвестиции на сумму в 182 миллиарда рублей.

В ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития Беглов подчеркнул, что средства, необходимые городу идут в город, а те, которые нужны Ленобласти, — отправляются в область.

«Это первый шаг, когда два субъекта федерации становятся партнерами», — отметил врио главы Петербурга.

Другие участники заседания выразили мнение, что оба субъекта должны рассматриваться в связке во всех отраслях — от развития экономической составляющей до внедрения санитарной авиации, пишут «Невские новости».

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