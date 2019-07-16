Корпус «За честные выборы» объяснил важность открытия «дачных» УИК на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Одной из самых главных проблем в Петербурге перед грядущими выборами губернатора является организация так называемых «дачных» избирательных участков. Порядка 2 млн петербуржцев имеют приусадебные участки на территории Ленинградской и Псковской областей.

Их избирательные права оказываются нарушены, так как 33 предполагаемых «дачных» УИК не соответствует масштабу пригородных СНТ. Общественность и эксперты предлагают расширить количество таких участковых избирательных комиссий. Соответствующее обращение было направлено от руководства общественной организации «Урожай» на имя члена СПЧ Александра Брода.

В заявлении подчеркивается, что «более 150 СНТ и других некоммерческих объединений садоводов уверены,что открытие на их территории СНТ избирательных участков будет положительно воспринято и будет способствовать и большей явке при проведении выборов, так и защите прав временно проживающих на территории Ленинградской области петербуржцев».

Корпус наблюдателей «За честные выборы» объяснил, что открытие экстерриториальных УИК на выборах губернатора Санкт-Петербурга полностью соответствует федеральным и региональным законам, а их образование выступает дополнительной гарантией реализации активного избирательного права для тех жителей Санкт-Петербурга, кто не сможет находиться в городе.

«Наличие же избирательных участков по выборам губернатора вне пределов Санкт-Петербурга является дополнительной гарантией избирательных прав горожан и позволит данной категории избирателей реализовать свое активное избирательное право, что в числе прочего повышает легитимность избираемых органов и должностных лиц», — подчеркивают в корпусе наблюдателей «За честные выборы».

Исполнительный директор Межрегионального отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, председатель межрегионального отделения Корпуса «За чистые выборы» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто заявил, что, действительно, «дачные» участки необходимы на губернаторских выборах в Петербурге.

«Поддерживаю организацию таких участков. Контроль необходимо усилить за счет общественных наблюдателей, размещения камер видеонаблюдения и более интенсивного информирования избирателей-дачников и садоводов», — подчеркнул он.

Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ООО «Деловая Россия», заметил, что «такие участки показали свою эффективность на выборах мэра Москвы, это забота об избирателях, показатель доступности, мобильности и открытости избирательной системы».

Президент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики объяснил, что 2,5 млн жителей города находятся на дачах.

«Контроль должны организовать избирком Санкт-Петербурга, наблюдатели от кандидатов и общественных организаций», — сказал он.

Генеральный директор Фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов также поддержал идею формирования «дачных» участков.

«Считаю, что такие участки нужны, а для контроля необходимо активнее подключать наблюдателей от общественных организаций», — заметил Усманов.

Также эксперты прокомментировали текущий этап предвыборной кампании в Петербурге, отметив, что она проходит спокойно и без нарушений.