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Беглов назвал развитие портов Петербурга задачей федерального значения

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Беглов назвал развитие портов Петербурга задачей федерального значения

Санкт-Петербург, 16 июля. Развитие петербургских портов является задачей федерального значения. Такое заявление сделал глава Северной столицы Александр Беглов во время заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития, которое проходит в Смольном.

Градоначальник отметил, что городу на Неве необходимо развивать не только автомобильные и железные дороги, но и порты, которых в Петербурге насчитывается целых семь.

Также на заседании совета Александр Беглов заявил, что дальнейшее развитие транспортной системы Северной столицы является одной из приоритетных задач городских властей. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что Петербург и Ленобласть являются единым экономическим комплексом, поэтому необходимо налаживать их общую транспортную систему, сообщают «Невские Новости».

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Источник: Невские Новости
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