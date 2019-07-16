Каршеринг сбил несколько машин и перевернулся на перекрестке в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Каршеринг стал инициатором серьезного дорожно-транспортного происшествия в ночь на 16 июля в Петербурге. На перекрестке улиц Радищева и Некрасова арендованный автомобиль врезался на полной скорости в такси, повредил еще несколько машин, после чего сама иномарка перевернулась на крышу. По данным ОГИБДД по Центральному району, пострадавших нет.

Виновник ДТП, автомобиль марки Nissan Qashqai, не остановился на запрещающий сигнал светофора и врезался в багажник Hyundai Solaris. После этого пострадали две машины, которые были припаркованы рядом. Nissan Qashqai после всех повреждений сам перевернулся.

Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля был пьян. Он не отказался провести экспертизу на наличие алкоголя в крови, которая показала 0,813 мг/л. Дорожно-патрульная служба выясняет все обстоятельства происшествия.

Также ночью 16 июля в Петербурге на улице Победы случилась еще одна авария с участием арендованного автомобиля. Иномарка перевернулась, другие автомобили не пострадали.