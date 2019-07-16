Беглов назвал приоритетные направления развития транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июля. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов на заседании Координационного совета в сфере социально-экономического развития определил несколько главных направлений для развития транспортной системы города.

В заседании также участвовали члены правительства города и Ленинградской области. Беглов заявил, что приоритетная задача для городских властей на сегодняшний день — определить особо важные территории, где есть проблемы с инфраструктурой, а также продолжить развитие транспортной системы.

По его словам, Петербург и Ленобласть являются единым экономическим комплексом, пишут «Невские новости».

Он напомнил, что концепция развития была одобрена еще в прошлом году. Санкт-Петербург и Ленинградская область должны быть связаны воедино, поэтому в планах — строительство станций метрополитена и скоростного трамвая от Дыбенко в сторону Кудрово и Новосаратовки.

Ранее Беглов заявил о необходимости цифровизации электросетевого комплекса Северной столицы.