Санкт-Петербург, 16 июля. Судимый житель Санкт-Петербурга в течение трех лет развращал детей своей сожительницы, об этом сообщили правоохранительные органы Северной столицы в понедельник, 15 июля.

С заявлением обратилась жительница Петербурга, которая работает дворником в Пушкинском районе, и пояснила, что в период с 2016 года по настоящее время ее сожитель совершал насильственные действия в отношении ее дочерей 2005 и 2013 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних).

Достоверно известно, что мужчина ранее был судим по той же статье, при этом получил условное наказание.