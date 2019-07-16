Грабитель задержан по горячим следам в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июля. Вчера, 15 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о краже в доме 19 по 16-й линии Васильевского острова в Петербурге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение указанного преступления, по приметам очевидцев, задержан гражданин Узбекистана Махмудов Джонибек, 1998 года рождения. Он не работает, зарегистрирован по адресу пр. Художников, прописан там до 19.09.2019.

В этот же день в отдел полиции обратился Трегубов Д.Е., 1969 года рождения, с заявлением о том, что 15.07.2019 около 16.30 у дома 19 по 16-й линии Васильевского острова неизвестный злоумышленник украл мобильный телефон и сбежал с места происшествия.

Похищенное имущество было обнаружено у задержанного ранее гражданина Узбекистана и изъято. Против Махмудова возбуждено уголовное дело по п.п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).