ФАН публикует видео с места ДТП с участием двух легковушек и трактора в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Культуры в Северной столице. Легковушка ВАЗ-2110 на огромной скорости врезалась в припаркованный трактор, а потом столкнулась с автомобилем Ford.

По данным Федерального агентства новостей, в результате сильного удара отечественную машину разорвало на части, водитель 1999 года рождения погиб на месте.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 13 июля авария со смертельным исходом произошла в Ленинградской области. Иномарка Subaru Impreza врезалась в такси, легковушку Hyundai Solaris, стоявшую перед светофором.