Беглов заявил о необходимости цифровизации электросетевого комплекса Петербурга

Санкт-Петербург, 16 июля. Большинство подстанций «Ленэнерго» будут к 2030 году оснащены элементами цифрового управления. Об этом заявил градоначальник Петербурга Александр Беглов во время церемонии запуска подстанции «Ленсоветовская» в поселке Шушары.

По его словам, власти города планируют внедрить современные технологии в энергетику. Взят курс на цифровизацию электросетевого комплекса.

«К 2030 году все подстанции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обладать всеми элементами наблюдаемости, управляемости и цифровизации», — подчеркнул генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Напомним, подстанция «Ленсоветовская» была построена в 1975 году. Во время реконструкции, стоимость которой составила 1,3 млрд рублей, ее мощность увеличилась в 4 раза до 50 мегавольтамперов. После ремонта она обходится без дежурного обслуживающего персонала, поскольку удаленный контроль и управление оборудованием обеспечивается удаленно.

По словам Андрея Рюмина, большая часть установленного на подстанции оборудования произведено на территории России.

Ранее Александр Беглов рассказал о подготовке жилищного фонда города к зиме. По его словам, власти провели масштабный мониторинг весной. После этого был составлен план ремонтных работ, по которому будут отремонтированы почти две тысячи крыш.