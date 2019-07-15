Беглов рассказал о подготовке жилищного фонда Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 15 июля. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке городского жилищного фонда к зиме.

В ходе еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России Санкт-Петербург» Беглов сообщил, что весной власти города провели масштабный мониторинг жилищного фонда. По итогам мониторинга был составлен план ремонтных работ, в рамках которого будут отремонтированы почти две тысячи крыш. Беглов подчеркнул, что ремонтные работы осуществляются с применением технологии «холодный чердак». Данная технология обеспечивает циркуляцию воздуха на чердаке, что позволяет предотвратить образование наледи на крышах.

Беглов также добавил, что в Петербурге продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2019 году в программу капремонта были включены 1,7 тысячи домов.

По его словам, в рамках капитального ремонта осуществляется восстановление или замена лифтов и инженерных коммуникаций. Кроме того, обновляются фасады зданий, а также ремонтируются фундаменты и подвалы. В 2019 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Петербурге выделено 10,5 миллиарда рублей

«В их числе — и ваши средства, которые вы, уважаемые петербуржцы, вносите ежемесячно. А значит, имеете полное право контролировать качество и сроки работ», — пояснил Беглов.

Глава города также добавил, что поручил районным властям и управляющим компаниям Петербурга информировать жителей о ходе капитального ремонта.