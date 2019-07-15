Беглов поставил задачу подготовить программу модернизации городской ливневой системы

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поставил властям города задачу подготовить программу модернизации городской ливневой системы.

В рамках радиоэфира «Губернаторский час» Беглов напомнил, что в Северной столице в первых числах июля выпала годовая норма осадков. В отдельных районах — до 22 миллиметров за 20 минут. По словам градоначальника, самый большой показатель был зафиксирован в Стрельне, где выпало 60 миллиметров осадков за 20 минут. При этом пропускная способность дождевой канализации в Северной столице составляет чуть больше 7 мм осадков.

По словам Беглова, проблема заключается в том, «что городская ливневка была спроектирована в 80-х годах прошлого века и предполагала наличие открытых грунтов, куда вода могла бы уходить естественным образом». Теперь городу необходима модернизация ливневой системы, передают «Невские новости».

Глава Петербурга напомнил, что уже поставил задачу подготовить программу модернизации городской ливневой системы. На данный момент выявлены десять проблемных участков, где работы необходимо провести в первую очередь.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал закон о внесении поправок в городской Экологический кодекс, которые направлены на приведение его в соответствие с действующим законодательством. Согласно внесенным изменениям, к компетенции губернатора теперь относится установление, изменение или прекращение существования охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения.