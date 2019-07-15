Беглов прокомментировал ситуацию в Муринском парке

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в Муринском парке.

Во время «Губернаторского эфира» на «Радио России» градоначальник сообщил, что вырубку деревьев прекратили. Беглов напомнил, что власти обязаны учитывать мнение петербуржцев.

«Напоминаю, мы объявили курс на открытое правительство и никому не позволим игнорировать мнение жителей», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что застройщик спорткомплекса «Новая арена» планировал вырубить деревья в парке. Горожане встали на защиту зеленой зоны.

Градоначальник вмешался в конфликт, он сделал выговор трем вице-губернаторам. Беглов добавил, что они не проверили, были ли согласованы планы застройщика с мнением жителей Мурино.

Беглов регулярно встречается с петербуржцами и выслушивает их просьбы и пожелания. Ранее он рассказал жителям Фрунзенского района о строительстве социальной инфраструктуры.