Депутат Заксобрания заявила об улучшении ситуации на муниципальных выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Депутат Заксобрания Оксана Дмитриева заявила, что ситуация на муниципальных выборах в Петербурге существенно улучшилась по сравнению с выборами в 2014 году.

Парламентарий в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала регистрацию кандидатов. По словам Дмитриевой, были проблемы в некоторых муниципалитетах, но практически у всех кандидатов «Партии Роста» приняли документы.

«Надо отдать должное, если сравнивать с ситуацией 2014 года, с муниципальными выборами, сейчас все-таки существенно лучше», — сказала депутат.

На прошлых выборах Дмитриева представляла «Справедливую Россию». От этой партии, по ее словам, приняли документы у 50% кандидатов.

Она подчеркнула, что во время текущей кампании в проблемных случаях вмешиваются представители ЦИК и помогают разрешить спорные вопросы.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов потребовал навести порядок на выборах в муниципалитетах. Он подчеркнул, что действующая система нуждается в реформировании. Градоначальник неоднократно подчеркивал, что в Петербурге должны быть абсолютно прозрачные и честные выборы.